Turning Point Brands Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Turning Point Brands notiert derzeit mit einem Kurs von 25,71 USD, was einem Abstand von +10,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +10,87 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Turning Point Brands weist ein KGV von 7,64 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,4. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Turning Point Brands eingestellt waren. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da von 1 Kauf- und keiner Verkaufsempfehlung ausgegangen wird. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Turning Point Brands liegt bei 0 USD, was einem Rückgang um -100 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.