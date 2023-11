Turning Point Brands Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Turning Point Brands beträgt der RSI 41,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 42,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur "Tabak"-Branche verzeichnete Turning Point Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,65 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,67 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Turning Point Brands um 38,06 Prozent unter dem Durchschnitt von 36,41 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 22,81 USD für die Turning Point Brands-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,93 USD, was eine Abweichung von +0,53 Prozent darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turning Point Brands einen Wert von 6 auf, was bedeutet, dass die Börse 6,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 83 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 40, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV führt.