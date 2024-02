Turning Point Brands Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Aktienkurs von Turning Point Brands verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,05 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Verbrauchsgüter liegt die Aktie 18,36 Prozent unter dem Durchschnitt von 22,41 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Tabak beträgt -16,71 Prozent, wobei Turning Point Brands aktuell 20,76 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Turning Point Brands, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55,49 und der RSI25 bei 62,22, was eine Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume ergibt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral", da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch unter dem GD50 liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Turning Point Brands in Bezug auf den Aktienkurs, das Anleger-Sentiment, den RSI und die technische Analyse.