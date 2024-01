Turning Point Brands Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Aktie von Turning Point Brands wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv und keine negativ oder neutral. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates. Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 26,32 USD liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 7 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich auch in den Diskussionen der letzten Wochen widerspiegelt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 23,09 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,32 USD, was einer positiven Entwicklung von 13,99 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin, weshalb die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Turning Point Brands eine positive Gesamtbewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, der fundamentalen Bewertung, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.

