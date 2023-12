Turning Point Brands Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Turning Point Brands-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 23 USD, was 14,57 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 26,35 USD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 22,76 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 26,35 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 18,78 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 25,4. Beide Werte deuten auf eine Überverkaufssituation hin.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine neutrale Einschätzung ergibt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Turning Point Brands derzeit eine Rendite von 1,13 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Zusammenfassend erhält Turning Point Brands auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating, während das Sentiment und die Dividendenrendite als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft werden.