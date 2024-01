Turners Automotive-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Turners Automotive-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,42 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,07 AUD, was einem Unterschied von +19,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,79 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einen Unterschied von +7,39 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte erhält die Turners Automotive-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den Diskussionen in den sozialen Medien über Turners Automotive wurden in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Turners Automotive liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 0 und wird daher als Indikator für eine überverkaufte Situation bewertet. Insgesamt vergeben wir für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Aus diesen Gründen erhält die Turners Automotive-Aktie ein "Neutral"-Rating.