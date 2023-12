Turners Automotive Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es bei Turners Automotive keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb wir auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann nicht nur anhand harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Turners Automotive diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie von uns die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Turners Automotive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,41 AUD. Der letzte Schlusskurs von 4,07 AUD weicht somit um +19,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,77 AUD über dem letzten Schlusskurs (+7,96 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Turners Automotive-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Turners Automotive-Aktie innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, wofür wir eine Bewertung als "Gut" vergeben. Somit erhält die Aktie von uns in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

