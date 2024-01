Turners Automotive Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung der Investoren für die Aktie von Turners Automotive ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung und auch aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Turners Automotive-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,45 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,07 AUD weicht somit um +17,97 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,88 AUD) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines Abweichung von +4,9 Prozent.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Turners Automotive durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Turners Automotive basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.