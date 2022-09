Turn Biotechnologies bringt die eTurna™-Plattform auf den Markt, die speziell für die Verabreichung von Nukleinsäuretherapeutika entwickelt wurde

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die proprietäre Plattform ist vielseitig anwendbar und bei verschiedenen Substanzen und Verabreichungswegen gleichermaßen wirksamTurn Biotechnologies, ein auf Zellverjüngung spezialisiertes Unternehmen, das neuartige mRNA-Medikamente zur Heilung unbehandelbarer, altersbedingter Krankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine neuartige Plattform zur sicheren und effektiven Verabreichung von Nukleinsäuretherapeutika entwickelt hat – eine wichtige Erweiterung des Geschäftsbereichs des Unternehmens.Die eTurna Platform™ wurde für die nächste Generation der Präzisionsmedizin entwickelt. Sie ermöglicht es, eine Vielzahl von Substanzen, die unterschiedliche Verabreichungswege erfordern, fein abzustimmen und auf bestimmte Gewebe und Zellen auszurichten. Das Unternehmen wird die Technologie für die Verabreichung von mRNA-Medikamenten nutzen, die mit der firmeneigenen ERA™-Plattform (Epigenetic Reprogramming of Aging) entwickelt wurden. eTurna™ kann auch andere therapeutische Substanzen im Rahmen von Kooperationen transportieren, die das Potenzial neuer Therapeutika erschließen und gleichzeitig die Expansion der Verabreichungsplattform vorantreiben würden.„Unsere Plattform überwindet die ultimative Barriere für die mRNA-Medizin, indem sie es ermöglicht, Therapien präzise an ihre Ziele zu bringen", sagte Anja Krammer, CEO von Turn Bio. „Außerdem ist sie extrem vielseitig und in der Lage, mRNA und große Substanzmengen zu verkapseln und zu stabilisieren, um Formulierungen herzustellen, die für eine breite Palette von Therapien entwickelt werden können, um die Art und Weise, wie wir Krankheiten behandeln, zu verändern."Die Suche nach einem wirksamen Träger für die gezielte Verabreichung von Nukleinsäuren und anderen Therapien stellt für Forscher weltweit eine Herausforderung dar. Herkömmliche Lipidträger, die in erster Linie für die Verabreichung von Impfstoffen entwickelt wurden, haben sich für viele Anwendungen als ungeeignet erwiesen, da sie instabil sind und eine schlechte Bioverfügbarkeit, Löslichkeit und Absorption im Körper aufweisen. Diese Probleme stellen eine Herausforderung für die Verabreichung dar und können bei Patienten schwere Nebenwirkungen hervorrufen.Die Nanostrukturträger von Turn Bio umgehen diese Probleme, können für individuelle Therapien angepasst und für die Verwendung über verschiedene Verabreichungswege abgestimmt werden. Die Plattform wird einzigartige Formulierungen herstellen, um die richtige mRNA oder andere Substanzen präzise zu den richtigen Organen, Geweben und Zelltypen zu lenken.eTurna wurde vom CMC-Team von Turn Bio entwickelt, das auf fast acht Jahrzehnte Erfahrung in der Biotechnologie zurückblicken kann und von Dr. Mouhannad Jumaa, Executive Vice President of Pharmaceutical Development/CMC, geleitet wird.Dr. Jumaa, der seit 20 Jahren in der biopharmazeutischen Industrie tätig ist, hat mehrere Nanolipide und liposomale Arzneimittelprodukte erfunden und entwickelt. Für seine Entwicklungsarbeit hat er neun Patente erhalten, darunter Produkte zur Stabilisierung und Verabreichung von eingekapselten Arzneimitteln auf verschiedenen Verabreichungswegen.„eTurna ist die Krönung einer lebenslangen Arbeit an der Entwicklung neuer Möglichkeiten, Therapien präziser denn je zu verabreichen", erläutert Dr. Jumaa. „Sie überwindet die letzten Hindernisse, die die transformativen Therapien daran gehindert haben, Patienten zu erreichen. eTurna wird dazu beitragen, die Patientenversorgung neu zu definieren."Er hat in Europa, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten geforscht und vielen Biotechnologieunternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte geholfen. Als ehemaliger Leiter der pharmazeutischen Abteilung von Onyx/Amgen hat Dr. Jumaa für eine Reihe von Biotechnologieunternehmen gearbeitet, darunter Roivant Sciences, Rain Therapeutics und Cyclarity Therapeutics. Er hatte leitende wissenschaftliche Funktionen bei Affymax, Rigel und 3M inne.INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIESTurn Bio ist ein Unternehmen in der vorklinischen Phase, das sich auf die Reparatur von Gewebe auf zellulärer Ebene und die Entwicklung von transformativen Wirkstofftransportsystemen ausrichtet. Die proprietäre mRNA-Plattformtechnologie ERA™ stellt die optimale Genexpression wieder her, indem sie den Auswirkungen der Alterung im Epigenom entgegenwirkt. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen wieder hergestellt, Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren. Sie wird dazu beitragen, unheilbare chronische Krankheiten zu besiegen. Die eTurna™ Delivery Platform nutzt einzigartige Formulierungen, um Substanzen präzise zu bestimmten Organen, Geweben und Zelltypen zu bringen.Das Unternehmen schließt die vorklinische Forschung an maßgeschneiderten Therapien für Indikationen in der Dermatologie und Immunologie ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und die Muskulatur. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jim Martinez, rightstorygroupjim@rightstorygroup.com oder (312) 543-9026Original-Content von: Turn Biotechnologies, Inc., übermittelt durch news aktuell