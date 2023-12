TurnKey Capital Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung unter den Anlegern bei Turnkey Capital ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dies spiegelt sich auch im Relative Strength-Index (RSI) wider, der aktuell bei 50 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer stabilen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Turnkey Capital-Aktie bei 2,5 USD verläuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 2,5 USD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysefaktoren.