TurnKey Capital Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Turnkey Capital liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen von Turnkey Capital untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Turnkey Capital mit 2,5 USD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Turnkey Capital festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Turnkey Capital in Bezug auf den RSI, die Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment insgesamt die Bewertung "Neutral" erhält.