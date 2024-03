Turmalina Metals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Turmalina Metals liegt bei 24, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 42,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung für Turmalina Metals wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies basiert auf der Analyse von Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Turmalina Metals daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.