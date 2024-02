Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4 USD liegt, was einer Abweichung von -3,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 4 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Turkiye Vakiflar Bankasi Tao ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Turkiye Vakiflar Bankasi Tao-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Turkiye Vakiflar Bankasi Tao in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.