Turkiye Garanti Bankasi-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenpolitik der Turkiye Garanti Bankasi-Aktie wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite von 6,18 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau liegt und damit 132,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 Prozent (Branche: Handelsbanken) liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Ein genauerer Blick auf die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Turkiye Garanti Bankasi-Aktie bei 3,08 liegt und somit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 16. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den sozialen Medien wurde die Turkiye Garanti Bankasi in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Dies basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert beschäftigt haben, sowie auf überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Turkiye Garanti Bankasi-Aktie am letzten Handelstag bei 2,06 USD lag, was einem Unterschied von +28,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,6 USD entspricht. Die simple Charttechnik erhält daher eine "Gut"-Bewertung, ebenso wie der 50-Tages-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,05 Prozent) liegt.

Insgesamt erhält die Turkiye Garanti Bankasi-Aktie somit in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, auf fundamentaler Basis jedoch ein "Gut" und auch in Hinblick auf die Anleger-Stimmung sowie die technische Analyse jeweils eine "Gut"-Bewertung.