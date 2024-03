Turkiye Garanti Bankasi Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Turkiye Garanti Bankasi weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,89 Prozent auf, was 133,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Turkiye Garanti Bankasi besonders positive Diskussionen geführt. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen und an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Turkiye Garanti Bankasi derzeit einen Wert von 3 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 134. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Turkiye Garanti Bankasi derzeit bei 1,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,08 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,03 USD, was einer Distanz von +2,46 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.