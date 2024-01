Turkiye Garanti Bankasi Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Turkiye Garanti Bankasi bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Turkiye Garanti Bankasi derzeit um +15,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +27,16 Prozent, was auch zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Turkiye Garanti Bankasi derzeit 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Turkiye Garanti Bankasi bei 6,18 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken zu einem geringeren Ertrag von 132,48 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.