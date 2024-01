Turkcell Iletisim Hizmetleri Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Turkcell Iletisim Hizmetleri weist eine Dividendenrendite von 2,42 Prozent auf, was 3,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turkcell Iletisim Hizmetleri mit einem Wert von 6,86 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 34,16, was einem Abstand von 80 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Turkcell Iletisim Hizmetleri liegt bei 4,35, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktie von Turkcell Iletisim Hizmetleri eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Turkcell Iletisim Hizmetleri in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".