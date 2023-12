Turkcell Iletisim Hizmetleri Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Turkcell Iletisim Hizmetleri schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Drahtlos-Telekommunikationsdienste. Mit einem Unterschied von 3,25 Prozentpunkten (2,42 % gegenüber 5,67 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,28 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,05 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Turkcell Iletisim Hizmetleri-Aktie ein Durchschnitt von 4,16 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,3 EUR, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt. Insgesamt erhält Turkcell Iletisim Hizmetleri für diese Stufe daher ein "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Somit ergibt sich für die Turkcell Iletisim Hizmetleri-Aktie insgesamt eine negative Bewertung in verschiedenen Kriterien und wird daher als "Schlecht" eingestuft.