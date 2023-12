Turk Telekomunikasyon Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Turk Telekomunikasyon wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Turk Telekomunikasyon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bezüglich der Dividende ist Turk Telekomunikasyon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (9,54 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 9,54 Prozentpunkte, was derzeit die Einstufung "Schlecht" ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Turk Telekomunikasyon in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt identifiziert, was eine Gesamteinschätzung als "Neutral" ergibt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,54 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 34. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.