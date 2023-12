Turk Telekomunikasyon Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Derzeit schüttet Turk Telekomunikasyon niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird, da der Unterschied 9,13 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 9,13 %).

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Turk Telekomunikasyon im Fokus der Diskussionen, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Turk Telekomunikasyon, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Turk Telekomunikasyon-Aktie momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 39,02 auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turk Telekomunikasyon bei 15,05 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 32,31. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.