Turk Telekomunikasyon Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turk Telekomunikasyon liegt mit einem Wert von 15,54 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", was einem Abstand von 53 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung zu Turk Telekomunikasyon wird als "Neutral" eingeschätzt, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 % und liegt damit 9,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird die Turk Telekomunikasyon als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Abweichungen, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Aktie.