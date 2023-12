Turk Telekomunikasyon Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für Turk Telekomunikasyon beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 39,02 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Turk Telekomunikasyon zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

In Bezug auf Dividenden schüttet Turk Telekomunikasyon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Turk Telekomunikasyon eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,6 USD, was einem Anstieg von 6,67 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,54 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

Zusammenfassend erhält Turk Telekomunikasyon also gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen, was auf eine neutrale Gesamtbewertung hindeutet.