Turk Telekomunikasyon Aktie: Reine Nervensache!

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turk Telekomunikasyon einen Wert von 15, was bedeutet, dass die Börse 15,54 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterschätzung um 53 Prozent. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert aktuell bei 33. Somit wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Turk Telekomunikasyon-Aktie derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,02 keine Überkäufe oder -verkäufe, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Hinsichtlich der Dividende liegt Turk Telekomunikasyon mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 9,13 % im Bereich Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Turk Telekomunikasyon.