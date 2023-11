Turk Telekomunikasyon Aktie: Keine Panik!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz gibt ein neutrales Bild der Stimmungslage der Anleger für die Turk Telekomunikasyon-Aktie. Es gab im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage, und die Diskussionsintensität war im Vergleich zum Branchendurchschnitt unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesen Kategorien.

In Bezug auf die Dividende weist Turk Telekomunikasyon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 13,52 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 36,94 beträgt, was 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und sie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Dagegen zeigt die technische Analyse, dass der aktuelle Kurs der Turk Telekomunikasyon-Aktie mit 1,6 USD um 5,26 Prozent über dem GD200 (1,52 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,54 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.