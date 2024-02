Turk Telekomunikasyon Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Stimmungs- und Buzz-Maß ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um Aktien, der neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Wir haben die Aktie von Turk Telekomunikasyon auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Turk Telekomunikasyon blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Turk Telekomunikasyon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Turk Telekomunikasyon liegt momentan bei 17,65 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,79, was darauf hindeutet, dass Turk Telekomunikasyon weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Turk Telekomunikasyon eingestellt waren, was auch durch die neutralen neuesten Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wurde. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Turk Telekomunikasyon daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend betrachten wir die charttechnische Entwicklung der Turk Telekomunikasyon-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts. Dabei stellen wir fest, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Turk Telekomunikasyon daher sowohl für die Stimmung, den RSI als auch die technische Analyse insgesamt eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.