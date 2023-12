Turk Hava Yollari AO Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Turk Hava Yollari Ao-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 81, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 38,15 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Turk Hava Yollari Ao.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Turk Hava Yollari Ao. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt gab es unwesentlich mehr oder weniger Diskussionen über Turk Hava Yollari Ao als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Turk Hava Yollari Ao. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Turk Hava Yollari Ao-Aktie bei 80,24 USD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 87,54 USD, was einen Abstand von +9,1 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 84,21 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.