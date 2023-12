Turk Hava Yollari AO Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Turk Hava Yollari Ao-Aktie einen RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 60,81 bestätigt diese neutrale Einschätzung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Turk Hava Yollari Ao diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Turk Hava Yollari Ao-Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 80,51 USD, während der Aktienkurs bei 87,54 USD liegt, was einer Abweichung von +8,73 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 84,35 USD zeigt eine Abweichung von +3,78 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Turk Hava Yollari Ao-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.