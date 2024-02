Turbon Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Turbon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 18,27 liegt sie insgesamt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 37,57 liegt. Die fundamentale Analyse ergibt somit eine Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Turbon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt Turbon mit einer Rendite von -0,77 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent, wobei Turbon mit 1,65 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem Rating von "Neutral" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Turbon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Turbon wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.