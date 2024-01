Turbon Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Turbon liegt derzeit mit einem Kurs von 4 EUR um +2,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,2 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Turbon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,02 Prozent. Dies liegt 2,1 Prozent über dem Durchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, aber 2,61 Prozent unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Turbon ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Turbon aus technischer und sentimentaler Sicht.