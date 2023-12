Turbon Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Einschätzung überkaufte oder unterverkaufte Titel darstellt. Für die Turbon-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,56) zeigt sich auch hier, dass Turbon weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Turbon.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Turbon hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält Turbon für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsveränderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Turbon ein "Neutral"-Wert.

Betrachtet man die Dividende, so ergibt sich eine Dividendenrendite von 5% für Turbon, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,46% im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einer Differenz von 1,54 Prozentpunkten wird Turbons Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Turbon im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,79% erzielt, was 3,89 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -1,67%, und Turbon liegt aktuell 8,46% über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für Turbon eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI, eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich des Sentiments und Buzz sowie eine "Gut"-Bewertung für die Dividende und den Branchenvergleich des Aktienkurses.