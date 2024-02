Turbon Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Turbon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,05 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -2,1 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -0,95 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Turbon um 7,61 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,56 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Turbon ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Turbon-Aktie mit 3,32 EUR einen Abstand von -17 Prozent zum GD200 (4 EUR) hat, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,76 EUR, was wiederum auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -11,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Turbon-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Turbon derzeit 5, was eine positive Differenz von +2,14 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Turbon von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Turbon liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Turbon zahlt. Dieser Wert liegt um 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.