Turbon Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Turbon-Aktie liegt bei 60,87 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch überverkauft. Dies ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Turbon von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,8 EUR lag, was einem Unterschied von -7,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,09 EUR entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,91 EUR, was einem Unterschied von -2,81 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält Turbon insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Somit wird der langfristigen Stimmung ein "Neutral"-Rating zugeordnet.