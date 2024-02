Turaco Gold Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Turaco Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,07 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 0,11 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +57,14 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,12 AUD, was einen Abstand von -8,33 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Turaco Gold in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Turaco Gold-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt zudem eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Turaco Gold-Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.