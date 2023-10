Tupperware: Das war ein großer Knall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware war zumindest für einige Investoren und Beobachter so etwas wie die Aktie der Woche. Denn der Titel ist innerhalb von fünf Tagen noch immer um gut 75 % nach oben regelrecht ausgebrochen. Die Aktie verlor dabei allerdings am Freitag satte -14 % und deutet damit auch an, in welche Richtung es insgesamt gehen kann.

Tupperware: Der Problemfall

Die Aktie ist sicher ein Problemfall. Am Dienstag allerdings war es um 29 % aufwärts gegangen. Am Mittwoch sattelte der Titel deutliche 52 % auf und am Donnerstag ging es um fast 14 % nach Norden. Das sind Entwicklungen, die wiederum in den zurückliegenden Tagen so wirtschaftlich nicht ganz erklärt werden konnten.

Tupperware erzeugt am Markt ausstehender Berichte wegen noch immer Fragezeichen. Dies hat sich auch im Kursverlauf deutlich gezeigt. Die Aktie hat sich nach einem sehr...