Tupperware: Das ist ein unfassbarer Kurs!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Tupperware hat auch am Mittwoch die Börsen ordentlich aufgerüttelt. In diesem Fall allerdings durch Kursverluste. Der Titel gab gleich um -11 % nach. Die Börsen waren von dem Tag, an dem vielleicht durch einen Quartalsbericht eine Art Befreiungsschlag hätte kommen sollen, nicht überzeugt.

Am Tag zuvor noch waren die Notierungen um 25 % geklettert. Die Kraft reicht aktuell aber nicht, um ohne neue Zahlen und Stories den Aufwärtstrend einzuleiten.

Es gibt auch zu wenig relevante Stimmen rund um die Aktie, etwa von Analysten, um hier mehr Kraft zu vermuten.

Tupperware: Die Wahrheit

Die Wahrheit lautet, dass Tupperware an den Börsen mehr oder weniger zum Spielball der Spekulanten geworden ist. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf weniger als 200 Millionen Euro, nachdem es am Mittwoch so massiv bergab ging.

Das reicht...