Tupperware: Das ist ein Signal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden schon wieder nach unten gestürzt. Es ging um -2,4 % abwärts. Das bestätigt die Richtung, die der Wert schon vorher eingeschlagen hatte. Es ging jetzt auf 1,60 Euro abwärts. Die Aktie ist mit einem Minus von -7 % in den vergangenen fünf Handelstagen ohnehin haltlos. Der Wert hat seit dem 1. Januar nun insgesamt mehr als -56 % verloren.

Tupperware: Schwach

Letztlich fehlt weiterhin sehr viel. Der Titel hat zuletzt massiv darunter gelitten – in den Berichten und Analysen -, dass keine Zahlen vorliegen, die belastbar wären. Mitte Oktober kam es zum CEO-Wechsel bzw. zur entsprechenden Ankündigung. Das hat die Kursentwicklung etwas stabilisiert, am Ende aber nicht entscheidend verbessert. Die Aktie ist unverändert auf dem Weg nach unten.

Der Titel hat zudem derzeit einen...