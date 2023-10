Tupperware: Wo geht es heute hin?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware hat für Unruhe gesorgt. Am Freitag verlor die Aktie mehr als -5 %. Ein erheblicher Rückschlag für den Titel, der derzeit kaum eine Chance auf eine Erholung zu haben scheint, die vorher absehbar ist. Zu groß ist die Unruhe, zu massiv sind die Schwankungen.

Der Titel ist zuletzt am Finanzmarkt zwar mehrfach stark gestiegen (August und zuletzt), aber auch wieder stark gefallen. Die Crux: Es gibt in der Regel kaum Zahlen, an denen sich die Märkte und die Analysten orientieren könnten. Dies wiederum wird aus der Sicht von Analysten, die sich mit Bilanzen beschäftigen, kein erfreulicher oder auch nur akzeptabler Zustand sein. Die Investoren scheinen dies ähnlich zu sehen.

Kurzfristig schwierig: Tupperware

Wenn und weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, wie es für das Unternehmen im Kern weitergeht, ist es schwierig,...