Tupperware: Unglaubliche Gewinne - 18 %

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Tupperware hat in den vergangenen fünf Tagen unglaubliche Gewinne verbuchen können. Die Aktie lief um sage und schreibe gut 18 % aufwärts. Das haben die Börsen so wohl nicht erwartet. Denn: Tupperware befindet sich an sich im klaren Abwärtstrend. Die Börsen bemängeln sicherlich weiter fehlende Zahlen und fehlende Transparenz.

Spekulieren in den luftleeren Raum: Tupperware

Die Börsen spekulieren mehr oder weniger in den luftleeren Raum hinein. Die Aktie ist vom Umsatz und den Ergebnissen her kaum einzuschätzen. Dies zeigt sich auch am Kurs des Titels. Der ist in den vergangenen Tagen zwar geklettert und ist charttechnisch betrachtet auf dem Weg dazu, die 2-Euro-Marke anzugreifen.

Aber: Die Marktkapitalisierung liegt bei nur 184 Millionen Euro. Demnach ist sie zu gering, um für Stabilität zu sorgen. Das wird sich noch zeigen....