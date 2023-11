Tupperware: Die Talfahrt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Talfahrt für und von Tupperware an den Aktienbörsen setzt sich fort. Fast schon munter. Denn es ging am Freitag in den ersten Stunden um -4,6 % abwärts. Die Aktie bestätigt den Befund, den man von außen betrachtet nur stellen kann: Es sieht nicht gut aus.

Tupperware: Die Schwankungen sind nicht zufällig

Die Schwankungen für diese Aktie sind nicht zufällig. Die Konzernleitung soll sich reorganisieren, wurde Mitte Oktober bekannt. Die Börsen warten noch immer auf Zahlen, die das Geschehen rund um den Konzern einordnen helfen und die Notierungen sind auch zu wenig wert.

Die Marktkapitalisierung für den Titel beträgt aktuell weniger als 190 Millionen Euro. Schon formal ist die Aktie damit auf dem Weg dazu, die nächsten Hürden nach unten nicht mehr halten zu können, denn: Bei einer derart niedrigen Marktkapitalisierung ist...