Tupperware: Nicht mehr aufzuhalten?

Die Aktie von Tupperware scheint in diesen Tagen an den Börsen kaum noch aufzuhalten. Der Titel legte zuletzt um 1,7 % (am Dienstagmorgen) zu. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Handelstagen allerdings schon um mehr als 16 % geklettert. Das Ganze vollzieht sich, ohne dass die Investoren oder vor allem Analysten wesentliche Fragen geklärt sehen. Die Zahlen stimmen noch nicht – die Unternehmung sollte den Börsen hinreichend Abrechnungsmaterial liefern. Immerhin wurde Mitte Oktober der CEO ausgetauscht. Die Notierungen scheinen aber seither wieder etwas befreiter zu sein.

Tupperware: Es geht aber auch um diese Zahl

Um die Entwicklung einzuordnen: Die Kursgewinne vollziehen sich vor allem mit Blick auf Spekulationen und Spekulanten. Das Unternehmen selbst hat nur noch einen Marktwert in Höhe von 184 Millionen Euro....