Tupperware: Einfach kaufen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware ist in zahlreichen Haushalten für seine Plastikschüsseln und die entsprechenden kleinen Verkaufsparties bekannt. Skurril wie dieses Vertriebskonzept mutet auch der Kursverlauf aktuell an. Am Montag gewann die Aktie gut 7 % und konnte damit die Notierungen auf einen Wert von 1,83 Euro aufwärts schrauben. Damit ist die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt gut 18 % nach oben gezogen. Dies ist durchaus bemerkenswert. Dennn die Beschwerden über den Konzern oder die Aktieneinschätzung bleiben dieselben.