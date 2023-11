Tupperware: Eine heiße Kiste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Tupperware bleibt eine heiße Wette an den Märkten. Das Papier konnte am Montag einen Aufschlag in Höhe von mehr als 5,7 % verbuchen. Damit sind die Notierungen nah daran, auch noch die nächste Hürde anzugreifen. Die verläuft bei 2 Euro. Die Gemengelage wird allerdings unübersichtlich. Denn an sich sind Analysten der Meinung, die Aktie sei wegen der fehlenden Zahlen kaum zu bewerten. Daher ist die jüngste Rallye mit Vorsicht zu genießen. Der Titel konnte sich binnen von fünf Handelstagen um 18,1 % nach oben schieben.

Tupperware: Es fehlt so viel

Die Klage unter Beobachtern und Analysten lautet in der Regel: Es fehlt so viel, um wie ein normales Unternehmen mit den Zahlen messbar zu sein. Der Marktwert beläuft sich derzeit auf annähernd 200 Millionen Euro. Das ist viel zu wenig, um als ernsthafter Titel wahrgenommen zu werden....