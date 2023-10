Tupperware Brands: Der Marsch geht weiter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was ist mit der Aktie von Tupperware los? Der Titel konnte auch am Donnerstag ein Plus von 13,3 % verbuchen. Dies summiert die aufgelaufenen Gewinne der vergangenen Tage erheblich. Denn auch schon zuvor hatte Tupperware Brands an den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von 75 % geschafft. Dies wiederum führt dazu, dass Tupperware am Freitag in etwa doppelt so hoch notiert wie eine Woche zuvor (inklusive der Gewinne vom Donnerstag).

Was ist da los bei Tupperware?

Die große Frage für Tupperware wird sein, welche Kräfte hinter dem Spurt stecken. Derzeit ist zumindest kein wirtschaftlich relevanter Grund auszumachen. Das deutet darauf, dass für den Titel sehr viele Spekulationen am Markt umhergehen. Das bedeutet, die Marktkapitalisierung von nur gut 107 Millionen Euro wird genutzt, um mit relativ wenig Aktivitäten –...