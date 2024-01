Tupperware Brands Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Tupperware Brands diskutiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Tupperware Brands. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von Tupperware Brands mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Daher ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 56,25 Prozent bedeutet. Die Bewertung der Analysten für die Aktie von Tupperware Brands ist somit insgesamt "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,92 USD liegt, was einer Entfernung von +10,98 Prozent vom GD200 (1,73 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,9 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tupperware Brands-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet weist die Aktie von Tupperware Brands ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut" erhält.