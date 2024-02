Tupperware Brands Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Anleger-Sentiment für Tupperware Brands hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gezeigt. Während es an einem Tag hauptsächlich positive Diskussionen gab, dominierte an 12 Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tupperware Brands derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tupperware Brands liegt bei 76, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deuten auf eine negative Einschätzung hin.

Die Analysten bewerten die Tupperware Brands-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. Obwohl keine aktuellen Updates vorliegen, prognostizieren Analysten ein Aufwärtspotenzial von 127,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tupperware Brands daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.