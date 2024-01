Tupperware Brands Aktie: Ein handfester Grund

Das Internet kann eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien haben. Bei Tupperware Brands wurde eine hohe Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie der Tupperware Brands-Aktie eine positive Entwicklung, was zu einer guten Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist ebenfalls positiv und führt zu einem guten Signal. Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analystenbewertungen zeigen ein neutrales Rating für die Tupperware Brands-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3 USD und einem Aufwärtspotenzial von 47,06 Prozent. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor zeigt sich jedoch eine Unterperformance von 64,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie 56,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.