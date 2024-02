Tupperware Brands Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Tupperware Brands-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Tupperware Brands aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 80,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tupperware Brands bei -62,86 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von -2,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Tupperware Brands mit 60,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem positive Meinungen. In den vergangenen Tagen war jedoch weder eine starke Diskussion über positive noch negative Themen rund um Tupperware Brands zu beobachten, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.