Tupperware Brands Aktie: Der absolute Knall!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. Im Falle von Tupperware Brands zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine eher schwache Aktivität. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine negative Entwicklung hin, weshalb die Gesamteinschätzung für diese Faktoren als "Schlecht" ausfällt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist die Aktie von Tupperware Brands ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine Unterbewertung signalisiert. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Tupperware Brands derzeit bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,38 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tupperware Brands bei 1,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,27 USD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 deuten auf eine negative Entwicklung hin, weshalb die Gesamtnote für die technische Analyse ebenfalls "Schlecht" ausfällt.