Tupperware Brands Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Tupperware Brands hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Insgesamt gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen, was zu einer langfristigen Neutralbewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,28 Prozent darstellt. Dies wird als positiv eingestuft.

Fundamental betrachtet hat die Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,59, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden die Stimmung und die Diskussionsintensität unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf ein überwiegend positives langfristiges Stimmungsbild hin. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Tupperware Brands im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor eine Rendite von -53,06 Prozent erzielt hat, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und der fundamentalen Analyse eine positive Einschätzung der Aktie von Tupperware Brands, während das langfristige Stimmungsbild und die Branchenvergleichsperformance eher negativ ausfallen.