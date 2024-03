Tupperware Brands Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Tupperware Brands wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 15,59 liegt es insgesamt 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 40,73 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Tupperware Brands genauer betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tupperware Brands werden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, wodurch die Gesamtbewertung für dieses Kriterium "Gut" lautet.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Tupperware Brands diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen wider, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Tupperware Brands.